Компания Илона Маска Neuralink впервые чипировала человека

Neuralink, которая принадлежит скандальному миллиардеру Илону Маску, впервые вживила имплант в мозг человека. Пока прибор демонстрирует обнадеживающие показатели.

Маск у себя в соцсети написал, что операция прошла вчера. Восстановление пациента проходит хорошо. В целом, до этого он говорил, что первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.