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Компания Илона Маска Neuralink впервые чипировала человека
Neuralink, которая принадлежит скандальному миллиардеру Илону Маску, впервые вживила имплант в мозг человека. Пока прибор демонстрирует обнадеживающие показатели.
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Маск у себя в соцсети написал, что операция прошла вчера. Восстановление пациента проходит хорошо. В целом, до этого он говорил, что первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями.
The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024
Initial results show promising neuron spike detection.
"Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее! Это цель", - заявил Илон Маск.
Neuralink получила разрешение на испытание на людях от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в прошлом году.
Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск соврал о смерти обезьян в его компании Neuralink.
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