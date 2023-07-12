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Война: украинцы обращались за психологической помощью в 4 случаях
Национальная служба здоровья Украины ввела новый пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи"
Более 17 тыс украинцев обратились в больницы из-за нужды в психологической помощи в 2023 году. Минздрав рассказал, что больше всего беспокоило людей.
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По профильному пакету они чаще всего обращались к медикам из-за:
- ощущения тревоги/нервозности/напряженности - 7 036 пациентов;
- нарушения сна - 4 391 пациент;
- психологических симптомов/других жалоб - 2 044 пациента;
- Других психологических расстройств - 1 594 пациента.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за войны участились преждевременные роды.
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