Органы могли уничтожить паразиты: врачи Львова спасли украинку

Проблема у пациентки возникла 3 месяца назад.

| Автор: Соколенко Виктория

Во Львове врачи больницы Святого Пантелеймона спасли женщину, у которой печенку и желчный пузырь могли уничтожить 7-мм гельминты. Жительница Волыни Людмила сначала столкнулась с тошнотой и болью в правом подреберье. Об этом сообщили в Первом медицинской объединении Львова.

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При первом обращении в больницу специалисты не нашли причину, указывавшую на ухудшение состояния. Через месяц женщине стало хуже. Пропал сон, началась высокая температура и появилась сильная слабость. К симптомам добавилась желтуха. После чреды обследований был поставлен диагноз – альвеококоз.

"Альвеококоз - тяжелое паразитарное заболевание, вызванное одним из видов гельминтов. Источником распространения являются дикие животные, в частности, грызуны, которые выделяют заполненные яйцами частицы в окружающую среду. К человеку личинки паразитов попадают через пищеварительную систему. Чаще всего так происходит при контакте с немытой пищей: на охоте, во время сбора ягод или лесных продуктов и даже после контакта с собаками или котами. Личинки оседают в печени, легких, реже - в структурах головного мозга. Их длина достигает 7 мм. Оперативное вмешательство несет значительные риски и возможно лишь у 15-20% больных. Причина - позднее обращение, когда жизненно важные структуры поражены критически", - говорят в Первом медицинском объединении.

Фото - facebook.com/1tmolviv

Врачи после компьютерной томографии пришли к выводу, что операция все же возможна.

"Правая доля печени вместе с ее крупными сосудами и желчным пузырем были поражены. Именно поэтому в ходе операции хирурги выполнили радикальное вмешательство - удаление правой доли печени и желчного пузыря. Операция длилась три часа. После вмешательства пациентка провела три дня в реанимации под пристальным наблюдением врачей интенсивной терапии. А еще семь дней - в отделении хирургии. Сейчас с женщиной все хорошо. Теперь ее ждет реабилитация и контрольный осмотр через две недели", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы публиковали памятку об опасности гельминтов.

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