Автомобильные выхлопы ухудшают способности мышления

Хроническое воздействие загрязненного воздуха может иметь пагубные последствия для мозга.

| Автор: Соколенко Виктория

Команда ученых пришла к выводу, что непродолжительное вдыхание выхлопных газов меняет медиальную лобно-теменную сеть. Она задействована в процессе мышления. Об этом сообщает sciencealert.com.

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Такой вывод родился после слепого исследования с 25 людьми. Они подвергались воздействию автомобильного загрязнения в лабораторных условиях. На втором этапе участникам давали дышать чистым фильтрованным воздухом. Результат - ухудшение проводимости сигнала в медиальной лобно-теменной сети. Сетка реагирует на то, когда люди занимаются самоанализом и запоминанием.

"Хотя для полного понимания функциональных последствий этих изменений необходимы дополнительные исследования, вполне возможно, что они могут ухудшить мышление или способность людей работать", - прокомментировали авторы работы.

Хорошая новость состоит в том, что изменения временны. До момента попадания в легкие чистого воздуха.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван способ, который влияет на отказ от лекарств.

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