Возвращение в Украину: как подтвердить прививки, сделанные за границей
Все больше украинцев, которые покинули нашу страну из-за войны, возвращаются домой. И у многих из них возникают вопросы о подтверждении сделанных за рубежом прививок, пишет пресс-служба МОЗ.
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Лица, получившие вакцинацию по признанным протоколам Всемирной организации здравоохранения, должны получить соответствующее свидетельство. В него врачи вносят:
- Название препарата.
- Дату проведения иммунизации.
- Ведомости о производителе, серии и дозе вакцины.
- Срок действия документа о прививках.
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Медик или другой уполномоченный сотрудник ставят подписи и печати медучреждения напротив информации о прививке. Свидетельство заполняется на английском или французском языке. Допускаются дополнения на других языках.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о прививках, которые необходимы для поездки в Соединенные штаты Америки.
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