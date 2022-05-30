Возвращение в Украину: как подтвердить прививки, сделанные за границей

В Минздраве показали внешний вид международного прививочного сертификата и рассказали о его содержании.

Все больше украинцев, которые покинули нашу страну из-за войны, возвращаются домой. И у многих из них возникают вопросы о подтверждении сделанных за рубежом прививок, пишет пресс-служба МОЗ.

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Лица, получившие вакцинацию по признанным протоколам Всемирной организации здравоохранения, должны получить соответствующее свидетельство. В него врачи вносят:

Название препарата.

Дату проведения иммунизации.

Ведомости о производителе, серии и дозе вакцины.

Срок действия документа о прививках.

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Медик или другой уполномоченный сотрудник ставят подписи и печати медучреждения напротив информации о прививке. Свидетельство заполняется на английском или французском языке. Допускаются дополнения на других языках.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о прививках, которые необходимы для поездки в Соединенные штаты Америки.

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