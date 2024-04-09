Не удалится ничего важного: лайфхак по очистке iPhone от мусора

Некоторые юзеры смогли очистить от 1-2 до 10-20 Гб системного мусора.

| Автор: Соколенко Виктория

Один из пользователей Reddit поделился лайфхаком о том, как просто очистить память на iPhone. Кэш и файлы в таких смартфонах имеют ограниченное время хранения. Потому автор решил попробовать сменить дату для обмана системы и высвобождения дополнительного пространства.

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Перед процедурой стоит зайти в настройки, пункт "Основные", а потом "Хранилище iPhone". Проверяйте сколько места занимают данные системы. Затем выгружаются все приложения из памяти смартфона. Нужно просто провести пальцем вниз и закрыть программы.

После в "Сообщениях" в настройках стоит установить параметр "Бессрочно" в графе "Оставлять сообщения". iPhone переводится в режим полета, отключаются Bluetooth и Wi-Fi. Снова идем в настройки, раздел "Основные". Там нас интересует пункт "Дата и время", переключается тумблер "Автоматически", дата переводится на год вперед. После выполнения всех действий стоит заблокировать iPhone, подождать пару минут.

Далее опять стоит уйти в настройки и установить дату на 3 месяца вперед от текущего дня или же на 9 месяцев назад от даты момента. Снова блокировка телефона и ожидание в несколько минут. И нужно будет вернуть параметр "Автоматически" в "Дате и времени". Проверяйте повторно использование системных данных. Должны увидеть уменьшение системного мусора.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать фейковые приложения.

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