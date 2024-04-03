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Шпионаж и кража денег: как распознать фейковые приложения, инструкция
Злоумышленники по-прежнему любят подделывать популярные приложения. Об этом свидетельствуют наблюдения компании ESET.
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Фальшивые программы опасны по ряду причин. Первая из них – вероятность воровства конфиденциальных и личных данных, которые могут быть перепроданы другим злоумышленникам. Можно так же лишиться финансовой информации, а потом и денег. Кроме того:
- Замедляется работа устройства из-за измененных настроек, быстрее разряжается батарея.
- Показывается обилие рекламы.
- Прослушиваются разговоры, просматриваются сообщения без ведома.
- Могут быть сворованы рабочие учетные записи или сведения для доступа к тайным корпоративным данным.
"В последние годы эти угрозы стали все популярнее. Некоторые из них направлены на широкий круг пользователей, тогда как другие являются более целенаправленными. Среди самых заметных вредоносных программ-фальшивок, которые специалисты ESET обнаружили, есть поддельные WhatsApp и Telegram, которые распространялись через десятки фейковых веб-сайтов. После установки фальшивые приложения позволяли перехватывать сообщения из чата жертв с целью кражи их конфиденциальной информации и средств в криптовалюте. Другим примером является распространение программного обеспечения BadBazaar для кибершпионажа под видом программ Signal и Telegram хакерами, связанными с Китаем. Оба типа фальшивых приложений прошли официальную проверку и попали в Google Play и Samsung Galaxy Store", - указали в ESET.
Для того, чтобы уберечь себя и близких от рук киберпреступников, нужно выполнять простые действия:
- Обновляться до актуальной версии операционки. Загружать апдейты установленных программ. Хакеры часто ищут уязвимости в старых вариантах.
- Проверять репутацию разработчика ПО в интернете. В частности, по отзывам.
- Использовать исключительно официальные магазины приложений.
- Удалить программы, которыми не пользуетесь. Так легче оценивать ситуацию с девайсом.
- Не нажимать на сомнительные ссылки или вкладки нигде.
- Не давать приложению разрешения, не связанные с его функциями.
- Использовать биометрию для входа вместо простых паролей в учетках.
Напомним, ранее мы публиковали ТОП приложений, которые сжирают заряд нашего смартфона.
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