Шпионаж и кража денег: как распознать фейковые приложения, инструкция

Людей часто обманом заставляют загружать подделки с помощью электронной почты, опасных сайтов и социальных сетей.

| Автор: Соколенко Виктория

Злоумышленники по-прежнему любят подделывать популярные приложения. Об этом свидетельствуют наблюдения компании ESET.

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Фальшивые программы опасны по ряду причин. Первая из них – вероятность воровства конфиденциальных и личных данных, которые могут быть перепроданы другим злоумышленникам. Можно так же лишиться финансовой информации, а потом и денег. Кроме того:

Замедляется работа устройства из-за измененных настроек, быстрее разряжается батарея.

Показывается обилие рекламы.

Прослушиваются разговоры, просматриваются сообщения без ведома.

Могут быть сворованы рабочие учетные записи или сведения для доступа к тайным корпоративным данным.

"В последние годы эти угрозы стали все популярнее. Некоторые из них направлены на широкий круг пользователей, тогда как другие являются более целенаправленными. Среди самых заметных вредоносных программ-фальшивок, которые специалисты ESET обнаружили, есть поддельные WhatsApp и Telegram, которые распространялись через десятки фейковых веб-сайтов. После установки фальшивые приложения позволяли перехватывать сообщения из чата жертв с целью кражи их конфиденциальной информации и средств в криптовалюте. Другим примером является распространение программного обеспечения BadBazaar для кибершпионажа под видом программ Signal и Telegram хакерами, связанными с Китаем. Оба типа фальшивых приложений прошли официальную проверку и попали в Google Play и Samsung Galaxy Store", - указали в ESET.

Для того, чтобы уберечь себя и близких от рук киберпреступников, нужно выполнять простые действия:

Обновляться до актуальной версии операционки. Загружать апдейты установленных программ. Хакеры часто ищут уязвимости в старых вариантах.

Проверять репутацию разработчика ПО в интернете. В частности, по отзывам.

Использовать исключительно официальные магазины приложений.

Удалить программы, которыми не пользуетесь. Так легче оценивать ситуацию с девайсом.

Не нажимать на сомнительные ссылки или вкладки нигде.

Не давать приложению разрешения, не связанные с его функциями.

Использовать биометрию для входа вместо простых паролей в учетках.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП приложений, которые сжирают заряд нашего смартфона.

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