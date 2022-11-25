Как пожаловаться на плохое качество связи: инструкция

Образец написания заявления опубликован в Telegram Госспецсвязи.

| Автор: Соколенко Виктория

Мобильные операторы, так же как и абоненты, заинтересованы в максимально качественной связи. В условиях войны прикладывается удвоенный максимум усилий, чтобы каждый из нас был на связи. Но если проблемы с качеством сигнала имеют системный характер, то нужно знать порядок действий на этот случай. Об этом сообщают в Госспецсвязи.

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Украинцы могут обратиться не только к своему оператору, но и к регулятору – НКЭК. Это Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

Успешный статус решения вопроса при обращении может гарантировать указание не только номера телефона, а и адреса, где возникают проблемы, времени, длительности и периодичности возникновения неполадок, описание их характера (плохо слышно, невозможно дозвониться, медленное соединение).

Обращение/жалобу можно подать:

По почте: НКЭК, 03110, Киев, улица Соломенская, 3.

На электронную почту: e_zvernen@nkrzi.gov.ua

Позвонить на горячую линию 044 202 00 68, 044 202 00 81.

Позвонить на горячую линию правительства по номеру 1545. Все обращения будут переадресованы.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, где искать новости, если не работает эфирное вещание.

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