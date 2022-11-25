Обстрелы России: где искать новости, если не работает эфирное вещание

Читайте только официальные украинские медиа и не потребляйте контент из непроверенных источников. Это поможет сохранить не только мобильный трафик, но и ваше здоровье.

| Автор: Соколенко Виктория

Россия не прекращает обстрелы энергетической инфраструктуры нашей страны. В связи с этим, в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины составили памятку о том, где искать новости, если пропало эфирное вещание.

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Радио. Можно воспользоваться радиоприемником в автомобиле, смартфоне. Либо найти портативный радиоприемник, работающий от батареек. Нужно найти Украинское радио ("Суспільне") в ФМ-диапазоне или в АМ-диапазоне (на старых приемниках нужны средние волны). Частоты региона можно найти на сайте "Суспільного". Также Украинское радио транслируют "Промінь", "Культура", "Хит Фм", "Мелодия". Частоты в ФМ-диапазоне, указание средних и коротких волн можно найти на сайтах станций.

Спутник. С самого начала полномасштабного вторжения украинское телевидение раскодировано на спутнике. Поймать сигнал можно с помощью любого приемника или телевизора со встроенным приемником на спутнике Astra 4A.

Онлайн. Подпишитесь на официальные страницы органов государственной и местной власти, а также представителей сектора безопасности и обороны в Telegram или других социальных сетях. Telegram подгружает новости даже при слабом сигнале связи. Изучите карту "Пунктов несокрушимости" заранее. Она станет полезной на случай, если у вас пропадет интернет и связь. Также рекомендовано отключить в настройках мессенджеров автоматическую загрузку фото и видео для уменьшения нагрузки на сеть. Отдайте приоритет новостям в текстовом формате.

Украинское телевидение доступно на Youtube и в приложении госуслуг Дія.

"Внимание! При отсутствии фиксированного интернета откажитесь от просмотра телевидения онлайн на любых платформах даже с минимальным разрешением. Также просим отказаться от онлайн-игр и любого чрезмерного потребления мобильного трафика, лишних звонков и т.д. Это создает чрезмерную нагрузку на сети операторов и может привести к тому, что в критический момент кто-то, даже вы, может остаться без связи", - отмечают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, как сохранить заряд смартфона в критической ситуации. Также вам могут быть полезны:

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