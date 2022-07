Что такое спам и как от него защититься - инструкция

Доля спама в мировом почтовом трафике составляет от 60% до 80%.

Спам – рассылка чрезмерно большого количества нежелательных сообщений. Для его распространения чаще всего используется электронная почта. С ее помощью отправляются письма с коммерческими предложениями или неполезными текстами. Также спам может приходить в виде надоедливых смс на телефон и в мессенджеры. Есть случаи телефонных спам-звонков. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Отличить спам легко. Вы не предоставляли отправителю такого контента свои данные и согласие на получение.

"Кроме того, что спам просто раздражает и замедляет работу, он может представлять и более серьезную опасность. В частности, письма от спамеров могут быть фишинговыми, содержать вирусы, вредоносное программное обеспечение", - говорят в Госспецсвязи.

Как уберечься от спама

Бережно относитесь к своей электронной почте. Не публикуйте ее без надобности в интернете. Особенно, если к ящику привязаны ваши официальные аккаунты.

При надобности, используйте одноразовые электронные адреса. Или зарегистрируйте себе несколько ящиков под разные потребности: одну – для работы, другие для регистрации на коммерческих страницах, форумах и других ресурсах, где есть подозрение о возможной рассылке спама.

Не отвечайте на спам, не открывайте ссылки и вложения, которые приходят в подобных письмах.

Также бывает, что в папку со спамом на почте могут попасть и важные для вас письма. Поэтому, периодически ее проверяйте.

Для защиты устройств создано антивирусное программное обеспечение, которое имеет встроенную функцию борьбы со спамом.

Слово SPAM впервые появилось в общем обиходе в 1937 году. Первоначально его расшифровывали как Spiced ham (острая ветчина), а также Shoulder of pork and ham (свиные лопатки и окорока). Оно было товарным знаком мясных консервов компании Hormel Foods Corporation. После Второй мировой войны остались большие запасы таких продуктов, изготовленные для американских солдат и союзников по программе ленд-лиза. Для того, чтобы продать все, Hormel Foods провела первую в своем роде рекламную кампанию. Тогда слово SPAM было везде: на каждом углу, на витринах дешевых магазинов, на бортах автобусов и трамваев, в газетах и на фасадах домов. Реклама консервов SPAM беспрерывно звучала по радио.

Позже SPAM обрело новое значение и вошло в компьютерную терминологию.

