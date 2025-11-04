Вы наверняка забываете об этом: как часто на самом деле нужно очищать ПК от пыли

Если в помещении курят, живут домашние животные или присутствует много пыли, интервал стоит сократить до 2–3 месяцев.

| Автор: Соколенко Виктория

Регулярная очистка компьютера от пыли — важная процедура, от которой зависит стабильность работы и срок службы комплектующих. После удаления загрязнений система функционирует тише и охлаждается эффективнее, снижая нагрузку на внутренние компоненты.

По данным BGR, специалисты рекомендуют проводить глубокую чистку каждые 3–6 месяцев. Пыль и грязь ухудшают циркуляцию воздуха, из-за чего перегреваются процессор и видеокарта, снижается производительность в играх и программах, а вентиляторы начинают шуметь громче. Постоянный перегрев ускоряет износ деталей, повышает риск коротких замыканий и может привести к поломке оборудования.

Сам процесс очистки несложен, но требует осторожности. Сначала нужно выключить компьютер и обесточить блок питания. Затем снять пылевые фильтры, протереть их влажной тканью и тщательно высушить. После этого открыть боковую панель корпуса и с помощью баллона со сжатым воздухом удалить пыль с радиаторов, вентиляторов и решеток охлаждения.

Плотно осевшую грязь удобно счищать мягкой кисточкой. Материнскую плату, модули оперативной памяти и видеокарту следует очищать короткими струями воздуха, а накопители — аккуратно протирать мягкой салфеткой. В завершение рекомендуется продуть блок питания и при необходимости использовать специальные гели или мини-пылесосы, предназначенные для ухода за компьютером и периферией.

