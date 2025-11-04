Steam раскрыл, на каком "железе" сегодня играет большинство геймеров

Впервые в истории доля пользователей Steam на Linux превысила 3%.

Платформа Steam опубликовала свежую статистику об аппаратном обеспечении пользователей. Компания Valve традиционно проводит ежемесячные опросы, чтобы определить, какие комплектующие наиболее востребованы среди геймеров.

По данным за октябрь 2025 года, видеокарта Nvidia RTX 3060 вновь заняла первое место по популярности, набрав долю 4,47%. На втором месте расположилась мобильная RTX 4060 с 4,3%, а замыкает тройку десктопная версия RTX 4060 — 4,17%.

Отмечается также устойчивый рост интереса к серии RTX 50. Так, RTX 5070 установлена уже на 1,88% игровых ПК, RTX 5060 — на 1,3%, а версия RTX 5060 Ti достигла отметки 1%.

Что касается процессоров, 57% пользователей Steam по-прежнему отдают предпочтение решениям Intel, тогда как на долю AMD приходится 43%. При этом заметна тенденция перехода от шестиядерных чипов к восьмиядерным системам.

В операционных системах позиции Windows 11 укрепляются: более 63% игроков уже используют ее вместо Windows 10, которая стремительно теряет популярность.

