Названа аномалия, из-за которой идут землетрясения и извергаются вулканы

Цель таких исследований заключается в том, чтобы точно воссоздать физические условия нашей планеты более 4 млрд лет назад.

| Автор: Соколенко Виктория

Возможное столкновение Земли с планетой Теей могло не только сформировать Луну, но и инициировать тектоническую активность на нашей планете благодаря теплу, образовавшемуся при ударе. Об этом сообщает The New York Times.

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Предполагается, что при столкновении двух планет обломки, отлетевшие в сторону, затем застряли на орбите молодой, поврежденной Земли, что послужило началом формирования Луны. Событие удара могло также инициировать тектоническую активность, которая является движущей силой для гигантских континентальных и океанических плит Земли, вызывая землетрясения, извержения вулканов и, в конечном итоге, приводя к изменениям в рельефе нашей планеты примерно каждые 200 млн лет.

Еще одним ключевым элементом, по мнению исследователей, являются обнаруженные в западной Австралии камни с кристаллами, сформировавшимися около 4,4 млрд лет назад. С точки зрения геологии, это произошло вскоре после предполагаемого столкновения Земли с Теей. Другое возможное объяснение, которое не исключает озвученные результаты, предполагает, что первоначальное формирование ядра планеты могло сделать его настолько жарким, что вызвало тектоническую активность.

Напомним, ранее мы писали о том, что ядро Земли замедлилось.

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