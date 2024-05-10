Женщина сорвала "джекпот" после покупки тайной коробки

Пользователи сети удивились полученному. Особенно зеркалам.

| Автор: Соколенко Виктория

Бекки, охотница за покупками из TikTok, повезло - она купила самую дешевую в мире таинственную коробку и выиграла "джекпот". Однажды девушка заметила эту коробку в местном благотворительном магазине и решила пойти на риск, чтобы узнать, что находится внутри.

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Если бы внутри коробки был полный провал, Бекки не особо расстроилась бы за 2,50 фунта стерлингов. К удивлению обнаружились украшения, зеркала, винные бокалы, свечи, новенькая кружка и средства для использования в ванной. Внутри еще оказался набор из маленького стакана с пчелами, брелока для телефона, двух желтых мисок, бутылки с водой, салатницы, новых очков для плавания и ножа.

Обзор завершился показом красной вазы, маленькой сумки и двух фоторамок.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина выиграл металлоискатель и нашел историческое сокровище.

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