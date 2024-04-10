Мужчина выиграл металлоискатель и нашел историческое сокровище

Он говорит, что дело было не в деньгах, а в истории и сохранении монет. Первое досталось бонусом.

| Автор: Соколенко Виктория

Искатель сокровищ на начинающем уровне Микки Ричардсон, которому 63 года, выиграл в лотерею металлоискатель. Он использовал его по назначению и нашел 234 редкие монеты в поле в селе Анст. Об этом сообщает Metro.

Читайте также: Самый дорогой ужин в мире: сколько стоит

Деньги, вероятно, закопал фермер в 1644 году во время Гражданской войны в Англии. Владелец мог быть убит, потому они остались спрятанными до сих пор. Монеты были разбросаны по полю. Так могло произойти из-за агрономов, которые работали на местности. Средства охватывают период правления Елизаветы I, Якова I та Карла I. Некоторые из отсылок к Якову и Елизавете были поцарапаны. Бывший владелец таким образом мог выразить ноту неудовлетворения их протестантским взглядам и реформации католической церкви.

Фото - BNPS

Монеты удалось продать на аукционе Spink & Son за 23000 фунтов стерлингов с комиссионными. Микки придется разделить выручку 50 на 50 землевладельцем. Мужчина уже планирует отпуск с семьей.

Напомним, ранее мы писали о том, что найден пароход, который затонул больше 100 лет назад.

Читайте также: Найдена "голова" женщины, которой более 2000 лет

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.