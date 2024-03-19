Советы из будущего на случай войны: строитель нашел записку от людей из 1941 года

Пользователи сети отмечают, что послание звучит правдиво, как никогда.

| Автор: Соколенко Виктория

В бельгийском Антверпене при работе в церкви Святого Якова рабочий наткнулся на спичечную коробку, вмонтированную в орнамент на стене. Там была записка от рабочих, датированная 21 июля 1941 года. Они описывали условия работы и дали советы будущим поколениям, сообщает Mirror.

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Бумага была подготовлена от имени Джона Янссена, Юла Гизелинка, Луи Шантрейна и Юла Ван Хемельдонка. Они писали, что не имели счастливой жизни, пережили 2 войны.

"Мы работаем здесь, едва не умирая с голоду, они требуют от нас копейки за почти полное отсутствие еды. Я хочу дать совет следующим поколениям на случай, если придет другая война. Имейте достаточное количество пищи в избытке: рис, кофе, муку, табак, зерно, пшеницу, чтобы выжить. Наслаждайтесь жизнью на полную и, если нужно, возьмите другую жену. Из тех, кто женат: Берегите свой дом! Салют, мужчины!", - еще говорилось в тексте.

Находка вызвала фурор в социальных сетях. Люди надеются, что родственников рабочих того времени найдут и передадут им записку для чтения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США в гараже нашли ракету, которая могла нести ядерную боеголовку.

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