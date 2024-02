Первая вероятная посадка за 50+ лет: на Луну запустили миссию IM-1

Техасская компания Intuitive Machines провела запуск посадочного модуля Odysseus. Ожидается, что он прибудет на южную сторону Луны 22 февраля. Официальное название миссии - IM-1.

Читайте также: Звездопады в 2024 году: когда можно смотреть на звездный дождь весной, летом

На борту межпланетной станции, которая весит 657 кг, находятся 6 научно-исследовательских приборов NASA.

Назначение оборудования - изучение окружающей среды в месте посадки, радиоастрономия, отработка технологии точной посадки, связь и автономная навигация. Еще везуться 5 коммерческих грузов.

Если аппарат успешно достигнет Луны, то это будет первая за более чем 50 лет посадка на спутник Земли для американского космического корабля. Также это может стать первым моментом, когда успеха добилась частная компания.

NASA science is nestled aboard @Int_Machines’s Nova-C lander, set to launch to the Moon on a @SpaceX Falcon 9 rocket. Landing near the Malapert A crater will help us learn more about the lunar South Pole, a big step in our #Artemis campaign. https://t.co/oT7m0a8PwX