Стоит 500 тыс евро: в желудке мертвого кита нашли "плавающее золото"

Так как китобойный промысел сейчас невелик, амбру сейчас находят плавающей в воде или выброшенной на берег.

| Автор: Соколенко Виктория

На Канарских островах к берегу прибило мертвого 13-метрового кита. 15-тонное животное в желудке имело огромный кусок "плавающего золота". Об этом сообщает The Independent.

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Сотрудники Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария провели вскрытие гиганта и увидели камень весом около 9,5 кг. Он оказался ценным веществом – амброй. Его второе название "плавающее золото". Амбру высоко ценят в парфюмерии, так как это фиксатор запаха. Изредка используется в виде ароматизатора в традиционной медицине и гомеопатии. Отсюда и цена – около 500 тыс евро.

Фото - The Independent

Напомним, ранее мы писали о том, что названо число утонувших кораблей в Бермудском треугольнике.

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