Археологи эксгумировали динозавра, у которого сохранилась кожа

Такая окаменелось, по словам ученых, попадается одна на миллиард.

| Автор: Соколенко Виктория

Археологи заявили об обнаружении одной из самых целых окаменелостей динозавров. Речь о анкилозавре с панцирным покрытием. Об этом сообщает Futurism.

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Самое ценное в ней то, что кожа и морда существа сохранились. Техник Королевского музея Тирелла Марк Митчелл потратил 7000 часов и почти 6 лет для уборки окружающего камня.

Фото - Королевский Тиррельский музей палеонтологии

"Во время подготовки я составлял частицы, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания", — рассказал Митчелл.

Напомним, ранее мы писали о том, что историки установили настоящую причину смерти Клеопатры.

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