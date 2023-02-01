- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Археологи эксгумировали динозавра, у которого сохранилась кожа
Археологи заявили об обнаружении одной из самых целых окаменелостей динозавров. Речь о анкилозавре с панцирным покрытием. Об этом сообщает Futurism.
Читайте также: Отсылка к инопланетянам: ученые создали луч, притягивающий предметы
Самое ценное в ней то, что кожа и морда существа сохранились. Техник Королевского музея Тирелла Марк Митчелл потратил 7000 часов и почти 6 лет для уборки окружающего камня.
"Во время подготовки я составлял частицы, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания", — рассказал Митчелл.
Напомним, ранее мы писали о том, что историки установили настоящую причину смерти Клеопатры.
Читайте также: Ученый указал на связь снежного человека с медведями
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.