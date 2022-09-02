Экологические убытки Украины из-за оккупантов составляют почти триллион гривен

Только из-за пожаров на 40 уничтоженных россиянами украинских нефтебазах в воздух ушло почти 500 тысяч тонн токсических веществ.

| Автор: Соколенко Виктория

Министерство по защите окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило убытки для экологии от действий российских оккупантов. За полгода сумма составляет 962 миллиарда гривен. Об этом рассказал глава ведомства Руслан Стрелец, сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, самый большой ущерб – от загрязнения воздуха, 923 миллиарда гривен.

"Все выбросы загрязняющих веществ, произошедших в Украине во время войны, в частности от горения нефтепродуктов, лесных пожаров, взрывов ракет, уже составили 46 млн тонн. Для сравнения – за предыдущие годы эти цифры находились в пределах 2,2 млн тонн", – прокомментировал министр.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что из-за обстрелов россиян в Украине могут идти кислотные дожди.

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