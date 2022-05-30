Волосы человека содержат золото – ученые

Открытие исследователей не означает, что голова каждого из нас является источником богатства и достатка.

Ранее считалось, что в волосах есть 50% углерода, 21% кислорода, 17% азота, 6% водорода и 5% серы. Список оказался неполным, к нему нужно добавить золото, пишет Grunge.

Читайте также: Метеорит или гуманоиды: из-за чего умрет человечество

У детей его концентрация больше, чем у пожилых людей. Ученые говорят о попадании золота к младенцу с молоком матери. Оно проявляется в размере удивительно малых наночастиц.

Читайте также: Почему кошки ходят мимо лотка – исследование

Специалисты изучают возможность использования волос в электронике и датчиках, а также при медицинских тестах и методах лечения рака.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал исследование о том, почему многие из нас не помнят событий в младенчестве.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.