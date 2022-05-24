Человеку впервые ввели вирус, убивающий рак

Исследователи провели введение экспериментального вируса первому пациенту. Если испытания пройдут успешно, врачи получат новое средство для борьбы с раковыми опухолями.

Специалисты работают с препаратом CF33-hNIS (или Vaxinia). Это генетически модифицированный онколитический вирус, способный избирательно заражать и уничтожать онкоклетки без вреда для здоровья человека, сообщает Science Alert.

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CF33-hNIS проникает в клетки и воспроизводит себя сам. Инфицированная часть провоцирует высвобождение тысяч новых вирусных частиц, которые стимулируют иммунитет атаковать раковые очаги.

"Предыдущие исследования показывают, что онколитические вирусы могут стимулировать иммунную систему человека находить и уничтожать рак, а также делать организм более восприимчивым к другим видам иммунотерапии", – говорит онкологи.

Успех препарата будет зависеть от безопасности для людей. В первой фазе исследований к участию допустят до 100 пациентов с метастазами или запущенными крупными опухолями. Но при условии, что они проходили ранее 2 курса стандартного лечения. Ученые будут следить за частотой и тяжестью побочных эффектов. Также проверят переносимость CF33-hNIS при увеличении доз.

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При второй фазе запланировано наблюдение за размерами обработанных опухолей и их изменениями. На обе этапа должно уйти до двух лет.

"Наш онколитический вирус обучает иммунную систему нацеливаться на конкретные раковые клетки. А это означает, что если в будущем подобная раковая клетка появится снова, иммунная система будет готова к ее уничтожению", – резюмировали онкологи.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинцам для поездки в США нужно сделать ряд прививок.

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