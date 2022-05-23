Ученые рассказали о судьбе человечества через 200 лет

Астрофизики видят людей межпланетными созданиями.

Человечество стоит перед одним из переломных моментов развития. Дело не в войне в Украине. В течение последних лет идет большее потребление энергии. И с точки зрения шкалы Кардашова, земляне не преодолели первый тип цивилизации, пишет nv.ua.

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Что из себя представляет шкала Кардашова

В 1964 году астрофизик и радиоастроном Николай Кардашов разработал методику определения технологического развития прогресса мировой культуры.

Цивилизация первого типа – использование всей энергии планеты.

Цивилизация второго типа – использование всей доступной энергии звезды.

Цивилизация третьего типа – достижение энергопотребления галактического масштаба.

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В первом случае, сейчас человечеству нужно научиться адекватно пользоваться всеми источниками энергии, включая ядерную, а также солнечную и земную. Во втором, цивилизация будет потреблять в 10 раз больше энергии, а при третьем раскладе – будет использоваться большая часть энергии всей галактики.

Слова ученых

Исследователи из США считают, что в нашей галактике есть другие цивилизации, похожие на земную. За миллиард лет существования Млечного пути, все же должен был появиться кто-то, кто достиг третьего типа Кардашова. Но пока не имея доказательств о живом в космосе, ученые допускают уничтожение умной жизни неизвестными процессами.

"Земля – это крошечная точка, окруженная тьмой. Наше нынешнее понимание физики говорит нам, что мы застряли на этой крохотной скале с ограниченными ресурсами", – заявил ведущий автор исследования Джонатан Цзян из Лаборатории реактивного движения NASA.

Для достижения следующего уровня цивилизации нужно избегать самоуничтожения себя и Земли, а также начать проведение активной колонизации планет-соседей. Джонатан Цзян и его команда пришли к выводу, что человечеству нужно переключиться на ядерные и восстанавливаемые источники энергии. В противном случае будет большой вред биосфере и невозможно двигаться по шкале Кардашова.

"Людям уже сейчас нужно добиться ежегодного роста использования возобновляемой и ядерной энергии на 2,5%, чтобы в последующие 20-30 лет эти источники энергии вытеснили ископаемое топливо. Именно ядерные и возобновляемые источники энергии могут увеличивать производство, не создавая дополнительную нагрузку на биосферу. Если это произойдет, мы добьемся статуса цивилизации первого типа по шкале Кардашова в 2371 году", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые определили профессию с высоким риском самоубийства.

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