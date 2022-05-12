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В Китае изобрели умный подгузник

Изобретение отбрасывает в прошлое использование баночек или тест-полосок для определения проблем со здоровьем через мочу.
В Китае изобрели умный подгузник
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Китайские ученые разработали специальный датчик для установки в подгузник. С его помощью измеряются необходимые компоненты мочи. Результаты передаются через  Bluetooth на анализ в лабораторию в режиме реального времени, пишет ScienceDaily.

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Умный подгузник позволит вести наблюдения за больными с недержанием, пожилыми людьми и новорожденными.  

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Сначала разработчики разработали матрицу с электродами для обнаружения ионов калия, натрия, перекиси водорода, мочевой кислоты или глюкозы. Затем они подключились к печатной плате с модулем Bluetooth и источником питания.

Испытание на трех добровольцах показало, что подгузник показывает такие же результаты, как и коммерческие способы анализа мочи.

Напомним, ранее мы сообщали, что хакеры усилят DDoS-атаки на Россию. 

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