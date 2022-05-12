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Хакеры усилят DDoS-атаки на Россию

Украинские хакеры улучшили свои возможности в киберборьбе против Российской Федерации.
Хакеры усилят DDoS-атаки на Россию
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Украинская группировка disBalancer представила новую версию ПО Liberator для хакерских атак. Она позволяет проводить DDoS на российские ресурсы в интернете. Об этом стало известно из сообщения blog.disbalancer.com.

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Процесс происходит автоматически. Поэтому к противостоянию могут присоединиться пользователи без специальных знаний и навыков.

Multitarget в Liberator 0.2.0 позволяет:

  • Самостоятельно настраивать процесс.
  • Проводить одновременное поражение целей.
  • Управлять мощностью с помощью ввода количества потоков.
  • Вести атаку без присмотра длительное время.

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"Liberator 0.2.0 — это продолжение нашей битвы с русскими. Чтобы усилить атаки, мы постоянно совершенствуем программное обеспечение. Мультитаргетинг в Liberator позволяет сделать атакующий процесс намного сильнее и эффективнее. Он предоставляет дисбалансерам новые возможности", — говорят разработчики.

 

Напомним, ранее bigmir.net сообщал , что в России нашли лазейку для обхода санкций из-за войны в Украине. 

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