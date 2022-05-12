Хакеры усилят DDoS-атаки на Россию
Украинская группировка disBalancer представила новую версию ПО Liberator для хакерских атак. Она позволяет проводить DDoS на российские ресурсы в интернете. Об этом стало известно из сообщения blog.disbalancer.com.
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Процесс происходит автоматически. Поэтому к противостоянию могут присоединиться пользователи без специальных знаний и навыков.
Multitarget в Liberator 0.2.0 позволяет:
- Самостоятельно настраивать процесс.
- Проводить одновременное поражение целей.
- Управлять мощностью с помощью ввода количества потоков.
- Вести атаку без присмотра длительное время.
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"Liberator 0.2.0 — это продолжение нашей битвы с русскими. Чтобы усилить атаки, мы постоянно совершенствуем программное обеспечение. Мультитаргетинг в Liberator позволяет сделать атакующий процесс намного сильнее и эффективнее. Он предоставляет дисбалансерам новые возможности", — говорят разработчики.
Напомним, ранее bigmir.net сообщал , что в России нашли лазейку для обхода санкций из-за войны в Украине.
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