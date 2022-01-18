Ученые: Началось шестое массовое вымирание

В течение многих лет ученые били в набат, предупреждая, что серьезное сокращение биоразнообразия животных по всему миру предвещает начало того, что станет шестым массовым вымиранием на Земле.

| Автор: Максим Григорьев

Несмотря на массу свидетельств, указывающих на то, что это мрачное явление разворачивается вокруг нас, не все с этим согласны.

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"Резко возросшие темпы вымирания видов и сокращение численности многих популяций животных и растений хорошо задокументированы, однако некоторые отрицают, что эти явления равносильны массовому вымиранию", — говорит биолог Роберт Коуи из Гавайского университета в Маноа.

"Это отрицание основано на крайне предвзятой оценке кризиса, которая сосредоточена на млекопитающих и птицах и игнорирует беспозвоночных, которые, конечно же, составляют подавляющее большинство биоразнообразия".

В новом исследовании Коуи и его коллеги пытаются опровергнуть скептиков, сосредоточив внимание на исчезновении беспозвоночных существ, которым уделяется значительно меньше внимания, чем позвоночным животным, в дискуссиях об утрате биоразнообразия — даже в уважаемом Красном списке МСОП исчезающих видов, возможно, самый большой в мире рекорд вымирания видов, но с уклоном в сторону птиц, млекопитающих и амфибий.

"Красный список сильно предвзят", — пишут Коуи и его коллеги в своей статье.

"Почти все птицы и млекопитающие, но лишь незначительная часть беспозвоночных оценивались по критериям сохранения… Часто делается неявное, а иногда и явное предположение, что оценки темпов вымирания млекопитающих и птиц отражают темпы вымирания всего биоразнообразия, т.е. предположение, принятое не только в среде, ориентированной на позвоночных, но и во многих научных и природоохранных организациях, ориентированных на позвоночных".

Исследователи говорят, что с 1500 года нашей эры около 1,5 процента оцененных видов млекопитающих и птиц вымерли, согласно подсчетам МСОП, что не так уж далеко от "фоновой" скорости вымирания, которая существует между событиями массового вымирания.

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Но если мы экстраполируем на основе оценок вымирания беспозвоночных, не учтенных МСОП, ситуация выглядит намного хуже.

Чтобы подчеркнуть огромные масштабы утраты биоразнообразия, которые не учитываются в данных МСОП, исследователи сосредоточили внимание на моллюсках, которые составляют второй по величине тип беспозвоночных животных после членистоногих, при этом сами беспозвоночные представляют подавляющее большинство известных видов животных (до 97 процентов).

Основываясь на "смелых" экстраполяциях из ряда предыдущих исследований, посвященных сокращению численности беспозвоночных, исследователи предполагают, что от 7,5 до 13 процентов всех примерно 2 миллионов известных видов растений и животных на Земле могли вымереть с 1500 г. н.э. величина больше, чем признает МСОП.

«Включение беспозвоночных было ключом к подтверждению того, что мы действительно являемся свидетелями начала шестого массового вымирания в истории Земли», — говорит Коуи.

Однако, в зависимости от того, куда вы смотрите, некоторые виды переживают текущий кризис лучше, чем другие, отмечают исследователи, при этом вымирание морских видов и вымирание растений пока не выглядит таким серьезным, как темпы вымирания, наблюдаемые у многих наземных животных.

Тем не менее, исследователи говорят, что конкретные темпы вымирания, предложенные Красным списком МСОП, не отражают полной картины утраты биоразнообразия.

"Текущие темпы вымирания, особенно среди наземных беспозвоночных, намного выше, чем фоновые темпы вымирания", — пишут авторы.

"Мы также показываем, что использование данных о вымирании из Красного списка МСОП для определения текущих темпов вымирания неизбежно приводит к резкой недооценке темпов вымирания, за исключением птиц, млекопитающих и, возможно, амфибий".

Что касается того, можно ли остановить эти опасные тенденции, исследователи не знают ответа. Но они отмечают, что отрицание кризиса или бездействие в связи с ним является отказом от нашей моральной ответственности, и призывают ученых и защитников природы продолжать привлекать внимание к кризису биоразнообразия и продолжать развивать «врожденное человеческое понимание» биоразнообразия.

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Они также отмечают, что мы, вероятно, не сможем спасти все виды, которые в настоящее время вымирают, но если мы будем действовать с осторожностью и безотлагательностью, нам, по крайней мере, удастся сохранить большинство и задокументировать их для будущих поколений.

"Преданные своему делу биологи и природоохранные агентства делают все возможное, сосредоточив внимание в основном на находящихся под угрозой исчезновения птицах и млекопитающих, среди которых некоторые виды могут быть спасены от вымирания, которое в противном случае последовало бы", — объясняют исследователи.

"Возможно, усилиями по популяризации кризиса ученые в области биоразнообразия могут добиться определенных успехов, таких как сохранение значительной части существующего в настоящее время глобального биоразнообразия в дикой природе, а многие из тех видов, которые будут утрачены из дикой природы, могут быть, по крайней мере, хранится в музеях для будущих поколений, чтобы они могли изучать и восхищаться".

Напомним, ранее сообщалось, что за 40 лет по всей Европе исчезли сотни миллионов птиц.