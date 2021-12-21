В темноте под шельфовым ледником Антарктики обнаружено шокирующее изобилие жизни

Глубоко подо льдом шельфового ледника Антарктиды Экстрем нет ничего, кроме полной темноты. И жизни.

| Автор: Максим Григорьев

Под ледником - полная тьма и процветающая экосистема, которая существовала тысячи лет, согласно новому докладу исследователей из Великобритании и Германии.

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"Это открытие такого большого количества жизни, живущей в этих экстремальных условиях, является полной неожиданностью и напоминает нам, насколько уникальна и особенная морская жизнь Антарктики", - говорит ведущий автор и морской биолог Британской антарктической службы Дэвид Барнс.

"Удивительно, что мы нашли доказательства существования стольких видов животных, большинство из которых питаются микроводорослями (фитопланктоном), но никакие растения или водоросли не могут жить в этой среде. Итак, большой вопрос заключается в том, как эти животные выживают и процветают здесь?"

Исследователи использовали горячую воду (мы не шутим), чтобы пробурить две скважины на относительно небольшом шельфовом леднике Экстрем в Восточной Антарктиде еще в 2018 году. Одна скважина ушла на 192 метра льда, пока не достигла 58 метров жидкой воды. в то время как другой охватил 190 метров льда и 110 метров воды под ним.

Жизнь на морском дне / awi.de

В этом темном, холодном и скудном месте подо льдом они нашли жизнь. Команда обнаружила 77 видов из 49 различных родов мшанок, в том числе саблевидных Melicerita obliqua и серпулидных червей, таких как Paralaeospira sicula.

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Все эти существа питаются взвешенными веществами - они сидят на одном месте и пернатыми щупальцами выхватывают частицы органического вещества из воды, когда она течет вокруг них - а это значит, что в нее должен попадать какой-то источник пищи, например, водоросли, зависящие от солнечного света. под ледяным покровом.

Это довольно удивительно, учитывая, что ближайший открытый источник воды находится на расстоянии 9,6 км. А прошлые исследования показали, что жизнь распространилась еще дальше вглубь суши, на более крупных ледяных щитах, таких как шельфовые ледники Росс и Мак-Мердо.

"Несмотря на постоянную темноту в течение как минимум тысяч лет, жизнь наблюдалась даже в 700 км от краев шельфового ледника", - пишет команда в своей статье.

"Считалось, что богатство и изобилие жизни под шельфовыми ледниками крайне бедно. Тем не менее, биоразнообразие, которое мы обнаружили на обоих участках скважин, будет высоким даже для образцов открытого моря с континентального шельфа Антарктики".

На морском дне обнаружены фрагменты мшанок / awi.de

Но исследователи не просто нашли современные фильтраторы глубоко подо льдом; они также посмотрели на давно умершие фрагменты и датировали их углеродом, чтобы определить их возраст.

"Еще одним сюрпризом было узнать, как долго здесь существует жизнь. Углеродное датирование мертвых фрагментов этих морских животных варьировалось от нынешних до 5 800 лет", - говорит один из исследователей, геолог Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера Герхард Кун.

"Таким образом, несмотря на то, что мы жили в 3–9 км от ближайшей открытой воды, оазис жизни, возможно, существовал непрерывно в течение почти 6000 лет под шельфовым ледником. Только образцы со дна моря под плавучим шельфовым ледником расскажут нам истории из его прошлого".

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Это поднимает еще одну проблему - во время ледниковых явлений прошлого, когда большая часть антарктического шельфа была перекрыта грунтовым льдом (лед, достигающий дна моря), как выжили эти темные экосистемы?

Новая информация предполагает, что существа жили на небольших территориях, которые не были заземлены, в то время как открытые участки воды, окруженные морским льдом, позволяли фитопланктону процветать, а затем были съедены этими существами далеко подо льдом. Планктон был бы унесен потоком воды под лед - в пределах досягаемости голодных существ далеко внизу.

К сожалению, несмотря на невероятно долгую жизнь этих экосистем до сих пор, исследователи беспокоятся об их будущем.

"В большинстве мест может быть холодно, темно и не хватает еды, - пишет команда, - но наименее нарушенная среда обитания на Земле может стать первой средой обитания, которая вымрет, поскольку условия под ледниковым шельфом исчезают из-за глобального потепления".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые прогнозируют, что к концу века белые медведи могут исчезнуть.