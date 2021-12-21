Звездная пыль: Ученые полностью изучили образцы с астероида Рюгу

Спустя год после доставки образца грунта с астероида ученые полностью изучили его состав.

| Автор: Максим Григорьев

Прошло больше года с тех пор, как зонд Хаябуса-2 доставил драгоценный груз пыли с инопланетной космической скалы, и мы наконец-то получили более подробное представление о том, из чего состоит астероид Рюгу.

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В двух опубликованных сегодня документах международные группы ученых показали, что в соответствии с анализами, проведенными зондом на астероиде, Рюгу очень темный, очень пористый и является одним из самых примитивных материалов Солнечной системы, к которым мы когда-либо имели доступ.

Хотя это и не является неожиданным, результаты очень крутые. Поскольку астероид оставался более или менее неизменным с момента образования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад, образец является одним из наших лучших инструментов для понимания состава пыли, из которой слились внутренние объекты Солнечной системы.

"Образцы, возвращенные Хаябуса-2… кажутся одними из самых первобытных материалов, доступных в наших лабораториях", - написала одна из команд в своей статье. "Образцы представляют собой уникальную драгоценную коллекцию, которая может способствовать пересмотру парадигм происхождения и эволюции Солнечной системы".

Астероид Рюгу, ранее известный как 1999 JU3, является лишь вторым астероидом, с которого была проведена миссия по возврату образцов. Первым был Итокава, у которого отказал механизм возврата образца, в результате чего лишь незначительное количество пыли наконец достигло Земли в 2010 году.

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Рюгу составляет около километра в поперечнике с гребнем вокруг экватора; он движется по эллиптической орбите, которая перемещается внутрь орбитального пути Земли вокруг Солнца, а затем почти до орбиты Марса . Миссия потребовала глубоко впечатляющих навыков и планирования. Но это сработало, и 5,4 грамма драгоценной астероидной пыли были возвращены и должным образом проанализированы, в то время как Хаябуса-2 отправился на серию встреч с другими астероидами в ближайшие годы.

Основываясь на данных дистанционного зондирования и измерений на астероидах, мы уже знаем, что Рюгу - это то, что мы называем астероидом C-типа, наиболее распространенным типом астероидов в Солнечной системе. Эти породы богаты углеродом, что делает их очень темными; в них также много летучих элементов.

В первой статье, подготовленной астрономом Тору Яда из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), анализ образца Рюгу показывает, что астероид чрезвычайно темный. Как правило, астероиды C-типа имеют альбедо (это мера того, сколько солнечной радиации отражает тело) от 0,03 до 0,09. Асфальт, например, имеет альбедо 0,04. Альбедо Рюгу составляет 0,02. Это означает, что он отражает всего 2 процента попадающего на него солнечного излучения.

Исследователи определили, что астероид также чрезвычайно пористый. Согласно их измерениям, пористость Рюгу составляет 46 процентов. Он более пористый, чем любой углеродистый метеорит, который нам когда-либо приходилось изучать, хотя мы видели и более пористые астероиды. Это согласуется с пористостью астероида, измеренной с помощью дистанционного тепловизора, и измерениями, проведенными на самом астероиде.

Во второй статье группа под руководством астронома Седрика Пилорже из Университета Париж-Сакле во Франции проанализировала состав пыли. Они обнаружили, что астероид, по всей видимости, состоит из чрезвычайно темной матрицы, в которой, возможно, преобладают филлосиликаты или глиноподобные минералы, хотя явных признаков гидратации не было.

В этой матрице они идентифицировали включения других минералов, таких как карбонаты, железо и летучие соединения.

Обе эти статьи согласны с тем, что по пористости и составу Рюгу больше всего похож на тип метеорита, классифицируемый как "хондриты CI". Это означает, что метеорит является углеродистым и похож на метеорит Ивуна. По сравнению с другими метеоритами, эти метеориты имеют состав, очень похожий на состав солнечной фотосферы, что позволяет предположить, что они являются наиболее примитивными из всех известных космических горных пород.

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Без сомнения, будет проводиться более глубокий анализ, чтобы попытаться узнать больше - не только о Рюгу, но и о том, на что была похожа наша Солнечная система, поскольку она формировалась из оставшейся от Солнца пыли.

"Наши первоначальные лабораторные наблюдения за всем набором возвращенных образцов показывают, что Хаябуса-2 получил репрезентативный и необработанный (хотя и слегка фрагментированный) образец от Рюгу", - написала команда Яды в своей статье.

"Наши данные подтверждают и расширяют наблюдения с помощью дистанционного зондирования, которые позволяют предположить, что в Рюгу преобладают водные углеродистые хондритоподобные материалы, похожие на хондриты CI, но с более темной, более пористой и более хрупкой природой. Этот вывод должен быть дополнительно подтвержден внутриглубинными исследования в дальнейшем с использованием новейших аналитических методов с более высоким разрешением и точностью".

Напомним, ранее сообщалось, что в образцах астероида Рюгу нашли непонятный объект.