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Epic Games готовит эксклюзивные бесплатные раздачи топовых игр

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Любой желающий сможет бесплатно получить Total War Saga: Troy.
Игра будет доступна только для Epic Games
Игра будет доступна только для Epic Games
totalwars.ru

Epic Games продолжает радовать игроков, отдавая бесплатно топовые игры, хоть и не новые. Но уже в августе игровой магазин будет эксклюзивно раздавать новую игру класса ААА. Об это заявили разработчики из Sega и Creative Assembly.

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Еще в прошлом году была анонсирована новая часть серии Total War -  Total War Saga: Troy. А недавно разработчики сообщили, что стратегия будет бесплатным релизом Epic Games Store.

В течение 24 часов после релиза Total War Saga: Troy можно будет получить бесплатно. А сама игра появится в магазине 13 августа.

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"Благодаря Epic мы можем предложить титул Total War бесплатно в день запуска. Мы рады, что можем сделать это для наших поклонников. Это означает не только то, что мы можем донести рассказы и легенды о Трое до широкой аудитории через платформу Epic, но также что, что новые игроки впервые смогут попробовать Total War, опробовав уникальный геймплей, которым славится серия", - заявил глава студии Sega Europe Тим Хитон.

Total War Saga: Troy будет доступна только в магазине Epic Games Store на протяжение года. И только потом появится на других площадках.

Напомним, Epic Games сейчас раздает Borderlands: The Handsome Collection, а до этого отдавала Civilization VI и GTA V.

 

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Теги: Epic Games, раздача
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