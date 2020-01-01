Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям

Наши земляки довольно часто пользуются игровым магазином.

Epic Games подвела итоги 2019 года и опубликовала инфографику, в которой рассказала о своих успехах.

Так, за год база пользователей игровой площадки выросла на 108 млн. Игроки потратили 680 млн долларов на покупки, при этом 251 млн - это покупки сторонних игр, которые есть в магазине Epic Games.

Среди самых активных игроков на первом месте США. Украина - на 17 месте.

epicgames.com

Чаще всего геймеры покупали World War Z, Satisfactory, Dauntless, Untitled Goose Game, Outer Worlds, Borderlands 3, Metro Exodus, The Division 2 и Control.

Читай также: Epic Games устроила новогоднюю распродажу и раздает 12 игр бесплатно

Также в Epic Games рассказали, что раздали 73 бесплатных игры за год, при этом практика раздачи сохранится.

“Новое десятилетие принесет с собой новые игры, и 2020 год задаст отличный темп с огромным количеством потрясающих игр, которые будут доступны эксклюзивно в Epic Games Store. В 2020 году мы решили продлить нашу программу бесплатных игр. Заходите в магазин каждую неделю, чтобы получить бесплатную игру. Полученные игры остаются у вас навсегда“.

Полная инфографика выглядит так:

Напомним, ранее сообщалось, что была названа самая лучшая игра в мире.