Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям
Epic Games подвела итоги 2019 года и опубликовала инфографику, в которой рассказала о своих успехах.
Так, за год база пользователей игровой площадки выросла на 108 млн. Игроки потратили 680 млн долларов на покупки, при этом 251 млн - это покупки сторонних игр, которые есть в магазине Epic Games.
Среди самых активных игроков на первом месте США. Украина - на 17 месте.
Чаще всего геймеры покупали World War Z, Satisfactory, Dauntless, Untitled Goose Game, Outer Worlds, Borderlands 3, Metro Exodus, The Division 2 и Control.
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Также в Epic Games рассказали, что раздали 73 бесплатных игры за год, при этом практика раздачи сохранится.
“Новое десятилетие принесет с собой новые игры, и 2020 год задаст отличный темп с огромным количеством потрясающих игр, которые будут доступны эксклюзивно в Epic Games Store. В 2020 году мы решили продлить нашу программу бесплатных игр. Заходите в магазин каждую неделю, чтобы получить бесплатную игру. Полученные игры остаются у вас навсегда“.
Полная инфографика выглядит так:
Напомним, ранее сообщалось, что была названа самая лучшая игра в мире.
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