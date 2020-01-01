Epic Games раздает Borderlands: The Handsome Collection

Получить игру бесплатно можно до 4 июня.

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Магазин Epic Games начал новую бесплатную раздачу, которая продлится до 4 июня. На этот раз навсегда отдают Borderlands: The Handsome Collection. Это сборник из двух игр и множества дополнений - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

Обычная стоимость игры – 819 грн.

Забрать ее можно по этой ссылке.

Напомним, ранее EGS раздавали GTA 5, а, судя по утекшим данным, на следующей неделе будут отдавать ARK: Survival Evolved.