Epic Games раздает Borderlands: The Handsome Collection
Получить игру бесплатно можно до 4 июня.
Читай также: Epic Games будет раздавать игры лишь избранным
Магазин Epic Games начал новую бесплатную раздачу, которая продлится до 4 июня. На этот раз навсегда отдают Borderlands: The Handsome Collection. Это сборник из двух игр и множества дополнений - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Обычная стоимость игры – 819 грн.
Забрать ее можно по этой ссылке.
Напомним, ранее EGS раздавали GTA 5, а, судя по утекшим данным, на следующей неделе будут отдавать ARK: Survival Evolved.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил