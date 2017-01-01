Epic Games устроила новогоднюю распродажу и раздает 12 игр бесплатно
В Epic Games началась новогодняя распродажу, где можно также бесплатно получить 12 игр. Акция продлится до 1 января.
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Бесплатные игры выдаются каждый день, и их все можно активировать до 1 января. Первой на раздаче - тактическая стратегия Into the Breach.
Кроме этого, Epic Games дарит каждому купон со скидкой 300 грн на товары дороже 400 грн. При этом скидка действительна до 1 мая.
Что касается новогодних скидок, магазин предлагает Borderlands 3 со скидкой 35% по 584,35 гривны, Red Dead Redemption 2 со скидкой 20% по 719,20 грн, Star Wars Jedi: Fallen Order со скидкой 17% по 1493,17 грн, и многие другие игры.
Напомним, ранее сообщалось, что на ПК вышла Red Dead Redemption 2.
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