Epic Games готовит грандиозную раздачу еще трех топовых игр

Утечка показала, что еще три игры раздадут бесплатно.

Пользователь Reddit выложил скриншот из лаунчера Epic Games Store, где засветилась еще неанонсированные раздачи трех игр. Судя по утечке, любой желающий сможет бесплатно получить Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection и ARK: Survival Evolved.

Четыре игры отдадут бесплатно reddit.com

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Официально EGS не анонсировала эти игры в раздачах. Указано только, что на следующей неделе будет отдана бесплатно "загадочная игра".

Напомним, что до 22 мая в магазине Epic Games бесплатно отдают GTA 5. Из-за наплыва желающих получить игру, серверы магазина упали. Они начали работать в нормальном режиме только утром, но скорость закачки игр урезана.

Также в магазине стартовала мегараздача, где можно прикупить топовые игры со скидкой до 75%.