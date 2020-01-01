Бесплатная Grand Theft Auto V обвалила серверы Epic Games

Сайт магазина не был доступен почти 9 часов.

Аттракцион неслыханной щедрости решила устроить Epic Games, что стало фатальным для сайта компании. С 18:00 14 мая в Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto V, а также "Мегараспродажа".

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Желающих бесплатно и навсегда получить игру GTA V оказалось так много, что сайт просто перестал открываться, выдавая ошибку "500", а лаунчер для запуска игр работал некорректно. Также поначалу была ограничена скорость загрузки из-за наплыва игроков.

Сейчас же любой желающий может получить премиум-издание Grand Theft Auto V. Оно включает сюжетную кампанию, мультиплеер со всеми дополнениями, комплект «Преступная организация» с контентом общей суммой в 10 млн GTA-долларов и ещё 1 млн GTA-долларов на счет.

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Также можно бесплатно получить купон на $10 при покупке игр от 13 долларов и выше. При каждом использовании купона Epic для покупки любой игры или дополнения, соответствующего условиям, стоимостью от 12 долларов во время Мегараспродажи вы получите дополнительный купон Epic. При этом купон активируется автоматически и действителен до ноября.

В распродаже много игр по хорошим скидкам epicgames.com

Акция заканчивается 11 июня 2020 года в 18:00 по Киеву.

Следующая раздача в Epic Games Store начнется 21 мая в 18:00. Компания пока не объявила название игры — вместо ее обложки стоит заглушка с подписью "загадочная игра".

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games будет раздавать игры лишь избранным.