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В Epic Games бесплатно отдадут GTA V, а потом еще и The Witcher 3

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Первую игру отдадут уже сегодня.
Загадочная игра будет доступна вечером 14 мая
Загадочная игра будет доступна вечером 14 мая
epicgames.com

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Epic Games неделю назад анонсировала бесплатную раздачу некой загадочной игры. Пользователи гадали, что это может быть, ведь так таинственно еще не анонсировали ни одну игру, хотя ранее уже были раздачи игр серии ААА. 

И утечка произошла из недр самого магазина. На официальной страничке в Twitter появился постер GTA V c надписью "Бесплатно на Epic Games". Правда, сам твит быстро удалили, но пользователи успели сделать запись.

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Раздача же игры начнется в 18:00 по Киеву 14 мая. Действительно ли это будет GTA V - узнаем вечером.

Также в магазине Epic Games появилась страничка The Witcher 3: Wild Hunt. Но перейти на нее пока нельзя. В Сети уже предположили, что эта игра будет в одной из следующих бесплатных раздач. 

Напомним, ране сообщалось, что Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям.

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Теги: Epic Games, GTA V, The Witcher 3: Wild Hunt
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