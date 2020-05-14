В Epic Games бесплатно отдадут GTA V, а потом еще и The Witcher 3

Первую игру отдадут уже сегодня.

Читай также: Epic Games показала будущее шутеров

Epic Games неделю назад анонсировала бесплатную раздачу некой загадочной игры. Пользователи гадали, что это может быть, ведь так таинственно еще не анонсировали ни одну игру, хотя ранее уже были раздачи игр серии ААА.

И утечка произошла из недр самого магазина. На официальной страничке в Twitter появился постер GTA V c надписью "Бесплатно на Epic Games". Правда, сам твит быстро удалили, но пользователи успели сделать запись.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Читай также: Epic Games будет раздавать игры лишь избранным

Раздача же игры начнется в 18:00 по Киеву 14 мая. Действительно ли это будет GTA V - узнаем вечером.

Также в магазине Epic Games появилась страничка The Witcher 3: Wild Hunt. Но перейти на нее пока нельзя. В Сети уже предположили, что эта игра будет в одной из следующих бесплатных раздач.

Напомним, ране сообщалось, что Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям.