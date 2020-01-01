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В Steam и Epic Games бесплатно раздают игры

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Есть возможность получить сразу две игры бесплатно и навсегда.

Сразу две игры - Ashes of the Singularity: Escalation и  Death Coming - можно получить бесплатно.

Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of the Singularity: Escalation
steampowered.com

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Первую отдают на сервисе Humble Bundle в виде ключа Steam. Для этого нужно перейти по ссылке и завести аккаунт в Humble Bundle, если его еще у вас нет.

После входа вы можете получить код для игры, который нужно уже активировать в Steam.

Игру можно забрать до 20:00 по Киеву 9 мая. 

А главный конкурент Steam - Epic Games - раздает очередную бесплатную игру. В этот раз можно получить навсегда игру-головоломку Death Coming.

В игре выпадает роль помощника и советчика Смерти. Вам предстоит помочь ей собрать урожай человеческих душ, одновременно пытаясь не попасться Агентам Света.

Добавить игру на аккаунт можно до 14 мая.

В Epic Games отдают игры
В Epic Games отдают игры
epic

Также Epic Games анонсировала некую загадочную игру, которая станет доступна бесплатно на следующей неделе

Напомним, ранее сообщалось, что 2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом.

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Теги: игры, Steam, Epic Games
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