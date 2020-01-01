В Steam и Epic Games бесплатно раздают игры
Сразу две игры - Ashes of the Singularity: Escalation и Death Coming - можно получить бесплатно.
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Первую отдают на сервисе Humble Bundle в виде ключа Steam. Для этого нужно перейти по ссылке и завести аккаунт в Humble Bundle, если его еще у вас нет.
После входа вы можете получить код для игры, который нужно уже активировать в Steam.
Игру можно забрать до 20:00 по Киеву 9 мая.
А главный конкурент Steam - Epic Games - раздает очередную бесплатную игру. В этот раз можно получить навсегда игру-головоломку Death Coming.
В игре выпадает роль помощника и советчика Смерти. Вам предстоит помочь ей собрать урожай человеческих душ, одновременно пытаясь не попасться Агентам Света.
Добавить игру на аккаунт можно до 14 мая.
Также Epic Games анонсировала некую загадочную игру, которая станет доступна бесплатно на следующей неделе
Напомним, ранее сообщалось, что 2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом.
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