Чем заняться на выходных: В Epic Games раздают топовые игры

Epic Games .

Epic Games Store , . 16 - Sherlock Holmes: Crimes and Punishments Close to the Sun.

: Epic Games 12

Close to the Sun - - , BioShock.

1897 . «» . , . .



, «» . , . .



«» . , . . . . : «!»

: Epic Games

- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, Frogwares.

: !



, : , , , .



?



Crimes & Punishments , .

, ? , Just Cause 4 - Wheels of Aurelia.

, , -20 Epic Games .