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Чем заняться на выходных: В Epic Games раздают топовые игры

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Epic Games устроила аттракцион неслыханной щедрости.
Две игры отдают бесплатно
Две игры отдают бесплатно
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В Epic Games Store продолжается раздача топовых игр, которые можно добавить в свою библиотеку абсолютно бесплатно и навсегда. До 16 апреля можно скачать срузу две игры - Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и Close to the Sun.

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Close to the Sun - это игра-хоррор от первого лица, которая похожа на BioShock. 

1897 год. Корабль «Гелиос» неподвижно стоит посреди открытого моря. Небо затянули мрачные тучи, а бушующие волны бьются о борт. Исполинские золотые статуи с роскошным убранством украшают каждый уголок судна.

Рожденный гением Николы Теслы, «Гелиос» служит пристанищем для величайших ученых. Это свободная утопия для исследователей, независимая от государств и скрытая от глаз общества. Здесь исчезают границы материи и времени.

Журналист Роуз Арчер отправляется на «Гелиос» в поисках своей сестры Ады. Она быстро осознает, что на корабле происходит нечто загадочное. Просторные залы пустуют. Воздух пронизан зловонием разлагающейся плоти. Стоит гробовая тишина. На входе предостерегающая надпись: «КАРАНТИН!»

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Вторая игра - Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, которая создавалась киевскими разработчиками из Frogwares.

Попробуйте себя в роли самого известного сыщика в мире: гениального Шерлока Холмса!

Используйте весь арсенал ваших впечатляющих умений, чтобы раскрыть шесть захватывающих и разнообразных преступлений: убийства, пропажи людей, зрелищные кражи и многочисленные расследования, которые иногда приводят в царство фантастики.

Последуете своему моральному компасу или примените букву закона?

Большая свобода действий в Crimes & Punishments позволит вам проводить расследования так, как вы считаете нужным.

Считаете, что игры так себе? Тогда дождитесь новой раздачи на следующей неделе, когда будут отдавать бесплатно боевик Just Cause 4 и гоночную инди-игру Wheels of Aurelia.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям.

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Теги: Epic, игры
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