2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом
Издатель 2K начала распродажу своих игр на Humble Bundle. Самый дешевый набор можно купить от $13, а все средства пойдут на борьбу с коронавирусом в медицинские фонды.
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Игры на распродаже разделили на три пакета - по 1, 12 и 20 долларов. Но вы можете пожертвовать и больше, если захотите.
Комплект за $1:
The Darkness II;
Sid Meier's Pirates!;
Spec Ops: The Line;
Carnival Games VR.
Комплект за $12,12:
все вышеперечисленные игры;
BioShock: The Collection;
Sid Meier's Civilization III;
NBA 2K Playgrounds 2;
The Golf Club 2019.
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Комплект за $20:
все вышеперечисленные игры;
NBA 2K20;
WWE 2K20;
XCOM: Enemy Unknown;
Borderlands: Game of the Year Enhanced;
Borderlands: The Handsome Collection.
Напомним, ранее сообщалось, что Assassin’s Creed II отдают бесплатно до 17 апреля.
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