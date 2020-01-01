2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом

Игры разделили на три пакета.

Издатель 2K начала распродажу своих игр на Humble Bundle. Самый дешевый набор можно купить от $13, а все средства пойдут на борьбу с коронавирусом в медицинские фонды.

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Игры на распродаже разделили на три пакета - по 1, 12 и 20 долларов. Но вы можете пожертвовать и больше, если захотите.

Комплект за $1:

The Darkness II;

Sid Meier's Pirates!;

Spec Ops: The Line;

Carnival Games VR.

Комплект за $12,12:

все вышеперечисленные игры;

BioShock: The Collection;

Sid Meier's Civilization III;

NBA 2K Playgrounds 2;

The Golf Club 2019.

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Комплект за $20:

все вышеперечисленные игры;

NBA 2K20;

WWE 2K20;

XCOM: Enemy Unknown;

Borderlands: Game of the Year Enhanced;

Borderlands: The Handsome Collection.

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin’s Creed II отдают бесплатно до 17 апреля.