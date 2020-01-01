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2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом

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Игры разделили на три пакета.
Игры отдают по скидкам
Игры отдают по скидкам
Скриншот

Издатель 2K начала распродажу своих игр на Humble Bundle. Самый дешевый набор можно купить от $13, а все средства пойдут на борьбу с коронавирусом в медицинские фонды.

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Игры на распродаже разделили на три пакета - по 1, 12 и 20 долларов. Но вы можете пожертвовать и больше, если захотите.

Комплект за  $1:

The Darkness II;
Sid Meier's Pirates!;
Spec Ops: The Line;
Carnival Games VR.

Комплект за $12,12:

все вышеперечисленные игры;
BioShock: The Collection;
Sid Meier's Civilization III;
NBA 2K Playgrounds 2;
The Golf Club 2019.

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Комплект за $20:

все вышеперечисленные игры;
NBA 2K20;
WWE 2K20;
XCOM: Enemy Unknown;
Borderlands: Game of the Year Enhanced;
Borderlands: The Handsome Collection.

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin’s Creed II отдают бесплатно до 17 апреля.

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Теги: раздача, игры, коронавирус
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