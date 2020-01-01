Assassin’s Creed II отдают бесплатно

Раздача продлится до 17 апреля.

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Также можно получить игру через клиент Uplay для компьютера. Assassin's Creed II рассказывает эпическую историю юного итальянского аристократа Эцио Аудиторе да Фиренце. Игрокам предстоит погрузиться в эпоху Возрождения.

"Эцио заручается дружбой Леонардо да Винчи, вступает в конфликт с самыми влиятельными семьями Флоренции и отправляется в опасное путешествие по каналам Венеции, в котором он станет мастером ассасинов", - говорится в описании игры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Epic Games раздают топовые игры.