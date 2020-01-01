Epic Games будет раздавать игры лишь избранным

Чтобы стать избранным, нужно активировать двухфакторную аутентификацию .

За бесплатные игры нужно включать дополнительную защиту epicgames.com

Магазин игр Epic Games поменял правила бесплатной раздачи игр. Пока вы не включите двухфакторную аутентификацию, игру вы не получите.

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Таким образом компания повышает безопасность учетной записи пользователей.

"Чтобы получить бесплатную игру, нужно включить двухфакторную аутентификацию для вашей учетной записи. Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительную защиту вашей учётной записи Epic Games и позволяет предотвратить несанкционированный доступ к ней", - говорится на сайте компании.

Включить аутентификацию для получения бесплатной нужно до 21 мая. Чтобы ее включить - ознакомьтесь с инструкцией.

Напомним, ранее сообщалось, что 2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом.