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Epic Games будет раздавать игры лишь избранным

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Чтобы стать избранным, нужно активировать двухфакторную аутентификацию .
За бесплатные игры нужно включать дополнительную защиту
За бесплатные игры нужно включать дополнительную защиту
epicgames.com

Магазин игр Epic Games поменял правила бесплатной раздачи игр. Пока вы не включите двухфакторную аутентификацию, игру вы не получите.

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Таким образом компания повышает безопасность учетной записи пользователей. 

"Чтобы получить бесплатную игру, нужно включить двухфакторную аутентификацию для вашей учетной записи. Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительную защиту вашей учётной записи Epic Games и позволяет предотвратить несанкционированный доступ к ней", - говорится на сайте компании.

Включить аутентификацию для получения бесплатной нужно до 21 мая. Чтобы ее включить - ознакомьтесь с инструкцией.

Напомним, ранее сообщалось, что 2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом.

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Теги: Epic Games, раздача
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