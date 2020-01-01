Крупнейший китайский холдинг хочет создать свою метавселенную

Tencent впервые делится своим видением соцсетей в виртуальной реальности.

Как могла Tencent не вскочить на подножку метавселенной, когда будущее Facebook зависит от нового модного слова?

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На данном этапе подход Tencent кажется более взвешенным, чем 10 миллиардов долларов, вложенных Facebook в свое подразделение метавселенной. Но любой ранний намек со стороны китайского гиганта социальных сетей и игр даст достаточную пищу для спекуляций со стороны инвесторов.

Во время телефонного разговора в среду генеральный директор Tencent Пони Ма впервые обнародовал размышления компании о метавселенной:

Все, что делает виртуальный мир более реальным, а реальный мир более насыщенным виртуальным опытом, может стать частью метавселенной.

Затем руководители фирмы по очереди пытались конкретизировать этот слоган. Хотя их определения временами противоречиво, боссы договорились о трех основных "путях" для достижения "метавселенной".

Текущие репрессии, охватившие интернет-индустрию Китая, могут бросить тень на любую метавселенную в процессе становления. Tencent считает, что Пекин "принципиально не против развития метавселенной", если пользовательский опыт "обеспечивается в рамках нормативной базы".

Но трудно понять, как будут выглядеть эти правила, когда метавселенные страны все еще находятся в зачаточном состоянии.

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Самый очевидный путь к метавселенной - видеоигры, крупнейший источник дохода компании. По словам Ма, это могут быть высокоинтерактивные игры, несколько игр под одним общим IP-адресом или инфраструктура, позволяющая пользователям создавать игры.

Некоторые из этих идей уже начали воплощаться в портфельных компаниях Tencent, таких как Epic Games, Roblox и Discord. Да, Tencent не пытается делать все сама, но поддерживает сотни предприятий, в которых она находит стратегическую ценность.

"Итак, это Fortnite вместе с Rocket League в примере Epic или несколько различных так называемых игровых процессов в примере Roblox", - объяснил Джеймс Митчелл, главный стратег Tencent.

Вторым путем, по словам Ма, могла бы стать социальная сеть, которая "геймифицирована и поддерживает гораздо больше программируемого опыта".

Такая социальная сеть требует набора инструментов. "Необходимо как обеспечить возможности трехмерной графики… то, что есть у серверного сообщества», так и "предоставить инструменты UGC и PGC, необходимые игровым компаниям", - пояснил Митчелл.

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"Таким образом, хотя у социальных сетей, таких как сама Meta и Snap, больше всего капитальных ресурсов, у них также есть над чем поработать", - добавил он.

Другой вариант пути мог бы быть "реальным опытом, но с дополненной реальностью и виртуальной реальностью", - отметил Ма.

Митчелл считает, что сообщества, управляемые пользователями, "которые уже имеют высокофункциональные технологические боты», такие как Discord, могут перейти «от текстовой и графической основы к большей части иммерсивного видео".

Насколько компетентна Tencent для реализации этих трех планов? Компания считает, что у нее есть нужные таланты и технологии.

Компания не сообщила график, когда материализуется ее метавселенная, но Лау признал, что это "вероятно займет больше времени, чем ожидали люди, и, вероятно, потребуется несколько итераций".

Напомним, ранее сообщалось, что Питер Джексон продал компанию по спецэффектам ради метавселенной.