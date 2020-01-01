Питер Джексон продал компанию по спецэффектам ради метавселенной

Режиссер Питер Джексон объявил о продаже своего оскароносного бизнеса по производству спецэффектов Weta Digital компании Unity Software.

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон в среду объявил о продаже своего оскароносного бизнеса по производству спецэффектов Weta Digital американской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, которая намеревается использовать его для разработки “метавселенной“ виртуальной реальности.

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Unity Software из Сан-Франциско заявила, что приобретение за 1,6 миллиарда долларов “сформирует будущее метавселенной“ - трехмерной версии Интернета с эффектом присутствия, призванной преобразовать рабочие места и интерактивные взаимодействия.

Фирма заявила, что технология Weta, используемая в таких блокбастерах, как трилогия Властелин колец и Аватар, позволит ее подписчикам создать свой собственный ультрареалистичный уголок виртуального мира.

“Мы очень рады демократизировать эти ведущие в отрасли инструменты и воплотить в жизнь гений сэра Питера Джексона и удивительный инженерный талант Weta для художников во всем мире“, - сказал в своем заявлении президент Unity Джон Риччиелло.

По условиям сделки Unity приобретает технологические и инженерные активы Weta Digital из Веллингтона, в то время как Джексон сохраняет контрольный пакет акций отдельной компании по производству киноэффектов под названием WetaFX.

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Джексон сказал, что возможность использовать новаторские программы Weta изменила правила игры для тех, кто работает в творческих отраслях.

“Вместе Unity и Weta Digital могут создать путь для любого артиста из любой отрасли, который сможет использовать эти невероятно творческие и мощные инструменты“, - сказал он.

Ожидается, что метавселенная разовьется в онлайн-платформу, которая заставит виртуальные впечатления, такие как беседа с другом или посещение концерта, ощущаться лицом к лицу.

Напомним, в прошлом месяце о ней заговорили, когда Facebook изменил название своей материнской компании на Meta, чтобы отразить приверженность основателя Марка Цукерберга этой концепции.