Метавселенная Цукерберга: Facebook поменял название

Компания произвела ребрендинг.

За последние несколько недель мы стали слышать все больше слухов о ребрендинге Facebook в Meтaвселенную, и кое-что из этого оказалось правдой. Компания Facebook теперь называется Meta (без вселенной).

Тем не менее, социальная сеть Facebook по-прежнему будет Facebook. Meta - это теперь название компании, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Facebook теперь Meta meta

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Meta будет разделена на два операционных сегмента: Family of Apps и Reality Labs. Эти названия говорят сами за себя: все приложения, которые вы знаете и ненавидите (или любите?), живут под первым, а все VR и AR - под вторым.

Meta стремится разработать то, что она называет “метавселенной“, воплотить ее в жизнь (что бы это ни значило), помогая людям общаться, находить сообщества и развивать бизнес. Так что под всеми пиар-разговорами кажется, что на самом деле ничего особенного не меняется, кроме названия.

“Метавселенная будет ощущаться как гибрид сегодняшнего онлайн-социального опыта, иногда расширенного в трех измерениях или проецируемого в физический мир. Это позволит вам делиться захватывающим опытом с другими людьми, даже когда вы не можете быть вместе - и делать вместе то, что невозможно сделать в физическом мире. Это следующий этап эволюции в длинной череде социальных технологий“, - заявили в компании.

Метавселенная “все еще далеко“, но некоторые ее части уже здесь, говорит Meta, в том числе Horizon Home, “раннее видение компании для домашней базы в метавселенной“. Horizon Home будет первым, что вы увидите, когда наденете гарнитуру Quest - вещь, которую до сих пор называли Home, “потому что опыт не был социальным“.

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“Скоро“ вы сможете приглашать друзей присоединиться к вам в Horizon Home, где вы сможете проводить время, смотреть видео и вместе играть в игры и приложения (надеюсь, без укачивания). Horizon Home присоединяется к Horizon Worlds, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, и Horizon Workrooms, “флагманскому решению Meta для повышения производительности“. Да, еще есть Horizon Venues, абонемент с полным доступом на концерты, спорт и многое другое.

Позже в этом году вы сможете совершать аудиозвонки через Messenger в VR. Метавселенная в конечном итоге будет включать в себя работу, развлечения и все, что между ними, - говорит Meta.

Quest for Business скоро будет тестироваться - набор бизнес-функций, работающих на гарнитуре Quest 2 с входом только для бизнеса, который позволит вам сотрудничать с коллегами и получить доступ к Horizon Workrooms и Gravity Sketch. без использования вашей личной учетной записи Facebook. В этом году будет ограниченная бета-версия с полным запуском в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Марк Цукерберг хочет переименовать Facebook.