Facebook тайно создавала спутник по раздаче интернета

Создание спутника подтвердили официально.

В мае этого года сыщики из IEEE Spectrum обнаружили нечто захватывающее: по всей видимости, Facebook тайно работала над экспериментальным спутником, который мог бы транслировать интернет на Землю с использованием радиосигналов миллиметрового диапазона. Сегодня Facebook подтвердила Wired и CNET, что спутник «Афина» (Athena) — действительно проект Facebook, и что компания верит в технологии спутникового интернета.

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"Хотя в настоящее время мы не можем рассказать ничего конкретного об этом проекте, мы полагаем, что спутниковые технологии станут важным фактором развития инфраструктуры широкополосного доступа следующего поколения и позволят обеспечить широкополосным подключением сельские регионы, где отсутствует подключение к

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Интернету", - рассказал представитель Facebook в интервью CNET и Wired.

Wired раскопал больше информации об «Афине». Используя закон о свободе информации, ресурс получил электронные письма от FCC, в которых показали планы Facebook по запуску спутника Athena в начале 2019 года. С космической точки зрения это очень быстро.

Впрочем, одна только Athena не предоставит значительный доступ к широкополосной связи. Компании вроде OneWeb и SpaceX — которая запустила первый интернет-спутник в феврале — надеются достичь своих целей за счет вывода тысяч небольших спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы сформировать целые «созвездия», посылающие интернет на землю.

Весьма интересен тот факт, что Facebook предпочла спутники для вывода интернета в мир. У компании были амбициозные планы по раздаче интернета с высотных беспилотных летательных аппаратов, но проект закрыли в июне.