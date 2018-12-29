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Facebook почти на половину потерял доверие пользователей

Комментариев: 1
Это самое большое падение среди компаний.
Падение доверия среди компаний
Падение доверия среди компаний
statista

2018 год сказался на репутации компании Facebook не лучшим образом. Напомним, что все началось еще весной, со скандала, в центре которого оказались социальная сеть и британская компания Cambridge Analytica. Последняя сумела заполучить информацию о 87 миллионах пользователях Facebook (без ведома последних) и после  эти данные были использованы для составления психологических портретов и разработки персонализированной рекламы. Так как основным вектором работы Cambridge Analytica были алгоритмы анализа политических предпочтений избирателей, данные пользователей социальной сети использовались во время десятков избирательных кампаний в различных странах мира.

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В итоге Facebook обвинили в наплевательском отношении к данным своих пользователей, халатности и замалчивании случившегося, а Cambridge Analytica подозревали едва ли не в связях со спецслужбами и влиянии на результаты выборов (в том числе американских). Весь мир в одночасье заговорил о том, какая огромная ответственность лежит на компаниях, с которыми пользователи сами делятся своими личными данными. И какую невероятную ценность весь этот материал представляет для маркетологов, политологов и многих других заинтересованных лиц.

Однако на этом проблемы Facebook не закончились. После истории с Cambridge Analytica к любым действиям компании относятся с повышенным вниманием, и только за последние несколько недель Facebook успела стать «героем» сразу нескольких инцидентов. К примеру, в середине декабря журналисты  The New York Times рассказали, что многие годы социальная сеть предоставляла 150 компаниями (Microsoft, Amazon, Netflix, Spotify и так далее) специальный привилегированный доступ к пользовательским данным. Также в этом месяце выяснилось, что из-за бага в одном из API сторонние разработчики могли иметь доступ к личным фотографиям пользователей. А не далее чем в октябре текущего года, была обнаруженная уязвимость в функции «Посмотреть как» (View as), из-за которой пострадали около 30 000 000 человек.

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Хотя представители Facebook не раз публично извинялись за случившееся с Cambridge Analytica (и за другие инциденты), имидж компании сильно пострадал, о чем явно свидетельствует подорванное доверие пользователей, потерявшие в цене акции компании и многочисленные судебные иски.

Очередное подтверждение того, что 2018 год был особенно неудачным для Facebook, представили исследователи компании Toluna. В декабре текущего года аналитики опросили 1000 пользователей и задали им лишь два простых вопроса: какой компании они вероятнее всего доверят свои личные данные, а какой скорее не доверят.

Результаты показали, что компанией, которой 40% опрошенных не хотят доверять свои данные, стала именно Facebook, и она лидирует с огромным отрывом.

Для сравнения, как видно на графике выше, на втором и третьем местах находятся компании Twitter и Amazon, набравшие лишь 8% каждая.

Стоит заметить, что вчера CEO Facebook Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в социальной сети своеобразные итоги года. В этом сообщении он в очередной раз подчеркнул ,что в 2018 Facebook "фундаментально изменила свою ДНК" и теперь над проблемами безопасности и харассмента в компании работают уже более 30 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.

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Теги: Facebook
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Dmitriy7    29.12.2018, 14:11
Оценка:  0
Dmitriy7
фб это помойка просто
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