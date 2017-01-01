Facebook потерял почти $17 млрд после квартального отчета
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга снизилось на $16,8 млрд после того, как акции компании резко упали на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности соцсети. Об этом сообщает Bloomberg.
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После закрытия основной сессии на бирже NASDAQ 25 июля акции Facebook упали на 20%. Компания потеряла примерно $151 млрд своей рыночной стоимости. Если падение акций продолжится после открытия торгов 26 июля, это может стать крупнейшим падением капитализации в истории американских компаний, отмечает Bloomberg.
Цукерберг может лишиться третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg и спуститься на шестое. Накануне агентство оценивало его состояние в $86,6 млрд.
Результаты Facebook по итогам второго квартала 2018 года не оправдалиожидания инвесторов и прогнозов аналитиков:
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Выручка выросла на 42%, до $13,23 млрд. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $13,3 млрд.
Чистая прибыль выросла на 31%, до $5,1 млрд.
Количество пользователей, которые заходят в Facebook каждый день, выросло до 1,47 млрд против ожидаемых 1,49 млрд человек.
Финансовый директор Facebook Дэвид Вейнер заявил, что темпы роста выручки продолжат снижаться во второй половине 2018 года.
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