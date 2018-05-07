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Facebook стал самой популярной соцсетью в Украине

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ВК и Одноклассники только в ТОП-25.
Facebook - самая популярная соцсеть в Украине
Facebook - самая популярная соцсеть в Украине

В апреле соцсеть Facebook стала единственной соцсетью, вошедшей в ТОП-10 по популярности среди интернет-сайтов в Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter, проведенного компанией Kantar TNS, сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Kantar TNS, Facebook занимает третье место с охватом аудитории 65,38%. Лидируют же интернет-поисковик Google.com с охватом в 98,18%, и Youtube.com с 80,1% охватом аудитории.

При этом запрещенные весной 2017 года в Украине российские интернет-сервисы и социальные сети имеют достаточное для попадания в ТОП-25 популярных сайтов: Vk.com (29,98%) – 11 место, Yandex.ua (22,89%) – 13 место, Mail.ru (20,74%) – 14 место, и Odnoklassniki.ru (15,86%) – 23 место.

Исследование CMeter объединяет данные из трех источников. Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

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Теги: Facebook, Украина, ТОП-10
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Комментариев (1)
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ГенийПрошлого    07.05.2018, 14:42
Оценка:  0
ГенийПрошлого
елинственное это меню дурацкое и еще меседжер, вот на...я две програмы для одной функции.
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