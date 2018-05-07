Facebook стал самой популярной соцсетью в Украине

ВК и Одноклассники только в ТОП-25.

В апреле соцсеть Facebook стала единственной соцсетью, вошедшей в ТОП-10 по популярности среди интернет-сайтов в Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter, проведенного компанией Kantar TNS, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Рейтинг соцсетей: Facebook – первый в мире, а ВКонтакте – в Европе

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Kantar TNS, Facebook занимает третье место с охватом аудитории 65,38%. Лидируют же интернет-поисковик Google.com с охватом в 98,18%, и Youtube.com с 80,1% охватом аудитории.

При этом запрещенные весной 2017 года в Украине российские интернет-сервисы и социальные сети имеют достаточное для попадания в ТОП-25 популярных сайтов: Vk.com (29,98%) – 11 место, Yandex.ua (22,89%) – 13 место, Mail.ru (20,74%) – 14 место, и Odnoklassniki.ru (15,86%) – 23 место.

Исследование CMeter объединяет данные из трех источников. Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.