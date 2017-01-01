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В США подали первые иски против утечки данных в Facebook

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Скандал с утечкой данных переходит в юридическую плоскость.
Утечка данных стала поводом для судебного разбирательства
Утечка данных стала поводом для судебного разбирательства

В Федеральный суд штата Калифорнии начали поступать первые иски против компании Facebook. Об этом сообщает издание Reuters.

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Отмечается, что истцы обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности персональных данных, которые могли быть использованы для политической рекламы.

Кроме того, соответствующее заявление подано не от одного человека, а коллективно от имени всех пострадавших пользователей. Истцы потребовали от компании возмещения убытков, не указав понесенный ущерб.

Скандал, связанный с утечкой данных более 50 млн пользователей Facebook, начался после публикации газеты The New York Times. По данным газеты, британская компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей соцсети и составляла психологические портреты избирателей США.

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Теги: Facebook, утечка данных
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