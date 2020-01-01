Марк Цукерберг хочет переименовать Facebook

Создатель соцсети сделает ребрендинг.

Facebook планирует изменить название своей компании на следующей неделе, чтобы отразить свое внимание на построении метавселенной, по словам источника, непосредственно осведомленного в этом вопросе.

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Грядущее изменение имени, о котором генеральный директор Марк Цукерберг планирует рассказать на ежегодной конференции Connect 28 октября, но которое может быть объявлено раньше, призвано сигнализировать о стремлении технологического гиганта быть известным не только в социальных сетях. Ребрендинг, вероятно, позиционирует синее приложение Facebook как один из многих продуктов материнской компании, контролирующей такие группы, как Instagram, WhatsApp, Oculus и другие. Представитель Facebook отказался комментировать эту историю.

В Facebook уже работает более 10 000 сотрудников, создающих потребительское оборудование, такое как очки AR, которые, по мнению Цукерберга, в конечном итоге станут такими же повсеместными, как смартфоны. В июле он сказал The Verge, что в течение следующих нескольких лет “мы фактически перейдем от людей, считающих нас в первую очередь компанией социальных сетей, к компании метавселенной“.

Ребрендинг также может послужить для дальнейшего отделения футуристической работы, на которой сосредоточен Цукерберг, от пристального внимания, которое в настоящее время проводит Facebook в отношении того, как работает его социальная платформа. Бывшая сотрудница, ставшая разоблачителем, Фрэнсис Хоген недавно слила в The Wall Street Journal ряд ужасающих внутренних документов и свидетельствовала о них перед Конгрессом. Антимонопольные регуляторы в США и других странах пытаются развалить компанию, и доверие общественности к тому, как Facebook ведет бизнес, падает.

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Facebook - не первая известная технологическая компания, изменившая название компании по мере расширения ее амбиций. В 2015 году Google полностью реорганизовался в холдинговую компанию Alphabet, отчасти в знак того, что это уже не просто поисковая система, а разросшийся конгломерат компаний, производящих автомобили без водителя и медицинские технологии. А Snapchat был переименован в Snap Inc. в 2016 году, в том же году, когда он начал называть себя “операторской компанией“ и дебютировал со своей первой парой очков Spectacles.

Новое название компании Facebook является тщательно охраняемым секретом в ее стенах и малоизвестно даже среди ее полного высшего руководства. Возможное название могло иметь какое-то отношение к Horizon, названию еще не выпущенной VR-версии Facebook, которую компания разрабатывала последние несколько лет. Название этого приложения было недавно изменено в Horizon Worlds вскоре после того, как Facebook продемонстрировал версию для совместной работы на рабочем месте под названием Horizon Workrooms.

Помимо комментариев Цукерберга, Facebook неуклонно закладывает основу для большего внимания к технологиям следующего поколения. Прошлым летом он создал специальную команду по метавселенной. Совсем недавно было объявлено, что глава AR и VR Эндрю Босуорт будет назначен техническим директором. А буквально пару дней назад Facebook объявил о планах нанять еще 10 000 сотрудников для работы над метавселенной в Европе.

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Ситуация усложняется тем, что, хотя в последние недели Facebook активно продвигает идею метавселенной, это все еще не является широко понимаемой концепцией. Этот термин был изобретен писателем-фантастом Нилом Стивенсоном для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического, реального мира. Теперь его внедряет одна из крупнейших и самых неоднозначных компаний в мире - и ей придется объяснить, почему стоит погрузиться в собственный виртуальный мир.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Нью-Йорка хочет отсудить половину Facebook.