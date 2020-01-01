Microsoft решила сделать свою метавселенную

У Facebook появился серьезный конкурент.

Всего через несколько дней после того, как Facebook изменил свое название на Meta, софтверный гигант Microsoft представил свое видение метавселенной, помимо множества других новых предложений, на своей конференции Ignite.

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Слово “метавселенная“, придуманное Нилом Стивенсоном в его художественной книге “Снежный сбой“, появилось в новостях Facebook, который сделал первый публичный шаг к ее созданию. Помимо планов по найму большего количества сотрудников, компания провела ребрендинг, чтобы отразить свою главную цель.

Итак, в то время как Meta под руководством Цукерберга делает ставку на свои гарнитуры Oculus, чтобы связать нас с этим новым виртуальным миром, Microsoft заявила, что ее собственная метавселенная будет доступна любому на любом устройстве уже в 2022 году.

Переход Microsoft в это пространство уже начался. В прошлом году, когда люди искали способы противостоять усталости от онлайн-встреч, Microsoft представила “Режим вместе“ в своем программном обеспечении для организаций, Teams, который вводил людей в “виртуальное пространство“ и позволял им взаимодействовать. Еще одним шагом вперед станет “Mesh“ для команд, которая позволит людям в разных физических местах встречаться и взаимодействовать с общим голографическим опытом.

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Если это все еще звучит для вас как научная фантастика, Microsoft показала, что она построила такое виртуальное пространство для Accenture до пандемии, которое компания смогла использовать для приема на работу новых сотрудников, проведения их первоначального обучения и даже назначения их первых проектов полностью внутри виртуальное пространство.

Mesh, запуск которого ожидается в первой половине 2022 года, начнется со стандартного виртуального пространства для встреч или общественных мероприятий, но в будущем команды смогут создавать собственные пространства с инструментами, которые им понадобятся для повышения продуктивности встреч. .

Еще одна функция, которую Microsoft планирует развернуть, - это трехмерный аватар, позволяющий людям присутствовать на обсуждении или встрече, фактически не включая камеру. Microsoft планирует использовать искусственный интеллект, который может имитировать выражение лица или предоставлять живые переводы, чтобы помочь людям лучше общаться во время этих встреч.

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Хотя впечатления от встречи в виртуальном пространстве можно улучшить с помощью гарнитуры VR, Mesh также останется доступным для тех, кто использует другие устройства, такие как ноутбук или смартфон.

Дополнительным преимуществом видения метавселенной Microsoft является доступность набора инструментов повышения производительности, таких как Office 365 или облачных сервисов Microsoft Azure.

Microsoft, возможно, проиграла в создании платформы социальных сетей, но она готова правильно сориентироваться в гонке за построение метавселенной.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft стала самой дорогой компанией в мире.